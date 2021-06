Windows 11 proposera les plus beaux fonds d'écran par défaut depuis... Windows (enfin selon nous)

Nous avons le choix entre des paysages époustouflants et des visuels plus artistiques, mais dans tous les cas, le résultat est à des années-lumière des fonds d'écran fades et sans originalité auxquels nous avons souvent eu le droit avec Windows par le passé. Parmi eux, les marguerites de Windows 8, ou encore le fameux champ de Windows XP, peut-être le plus connu d'entre tous.

Rappelons que les fonds d'écran sont tirés d'une build bien spécifique de Windows 11, dont le développement est encore loin d'être terminé. La version finale pourrait proposer d'autres fonds d'écran, qui ne comptent pas forcément parmi ceux qui ont leaké.

Pour les intéressés, vous pouvez télécharger en bonne qualité tous les fonds d'écran de Windows 11 à travers ce lien .