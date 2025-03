Cependant, l'ambition de ce projet ne se limite pas à un seul jeu. À l'instar de N64 Recomp qui a élargi son champ d'action au-delà d'Ocarina of Time, les créateurs de cet outil de recompilation Xbox 360 envisagent un avenir plus vaste. Si les bases techniques sont solides et que la communauté continue de soutenir l'initiative, il est envisageable que d'autres jeux Xbox 360 bénéficient de portages PC natifs grâce à cet outil. Cela représenterait un gain considérable pour la préservation de ces titres, leur offrant une nouvelle vie sur une plateforme accessible au plus grand nombre.