Faire tourner Discord sur Windows 98 ? L’idée semble absurde. Et pourtant, un développeur l’a fait. Alors que les internautes se plaignent d’un client toujours plus lourd, il a réussi à en extraire l’essentiel pour le faire fonctionner sur un OS qui ne connaissait des messageries instantanées qu’ICQ et le protocole IRC. Comme quoi, avec un peu de bricolage, même un système d’un autre âge peut encore donner des leçons d’efficacité.