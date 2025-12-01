À l'occasion de son événement annuel, AWS re:Invent, Amazon Web Services investit Fortnite avec une île où les joueurs pourront suivre en direct les keynotes de la grande conférence.
C'est une symbole de la passerelle que peut représenter le jeu vidéo, ici Fortnite en l'occurrence, pour les grandes entreprises tech du globe. Amazon Web Services (AWS), la branche cloud du géant du e-commerce, vient de dévoiler aujourd'hui un partenariat surprenant avec le jeu qu'elle héberge. Du 2 au 4 décembre, les cinq conférences principales de son grand raout annuel re:Invent, qui rassemble des dizaines de milliers de membres de la communauté cloud mondiale à Las Vegas, seront retransmises en direct dans le battle royale.
Cinq keynotes AWS diffusées en direct dans Fortnite du 2 au 4 décembre
Si vous voulez accéder à cette île « AWS re:Invent Keynote Racer », spécialement créée par Amazon Web Services, il faut utiliser depuis Fortnite le code 1118-6794-4236. Développée avec EPAM, un partenaire spécialisé dans la transformation numérique, ainsi que Blast.tv et 404 Creative via l'Unreal Editor pour Fortnite, cette map propose un concept atypique qui mélange les genres.
Les joueurs ont deux façons de regarder les keynotes dans l'île. La première consiste à s'installer confortablement dans un salon virtuel aux couleurs de re:Invent. La seconde tient plus en un mode action, qui consiste à rouler à toute vitesse sur un circuit automobile où les keynotes défilent sur des panneaux publicitaires géants plantés le long de la piste, comme dans Sin City, où Clubic est encore une fois présent cette année.
Cinq rendez-vous sont au programme. Ça démarre le mardi 2 décembre à 17h (heure de Paris) avec Matt Garman, le patron d'AWS. Suivront des sessions sur l'IA agentique, les partenariats stratégiques, les innovations infrastructure, et une clôture du fantasme mais non moins émérite Werner Vogels, le 4 décembre.
Une île événementielle, symbole d'une parfaite collaboration entre l'homme et l'intelligence artificielle
Cette collaboration entre AWS et Fortnite est atypique, mais elle est logique. L'éditeur Epic Games utilise déjà l'infrastructure AWS depuis 2018 pour héberger Fortnite et ses centaines de millions de joueurs dans le monde. Pour cette île, c'est AWS Media Services prend le relais, avec la suite d'outils Amazon qui gère la diffusion vidéo en direct des keynotes dans le jeu.
Mais l'île ne sert pas qu'à regarder des conférences. Elle fait aussi office de showroom pour l'écosystème gaming d'Amazon. Les développeurs peuvent découvrir comment Amazon Luna (streaming), Amazon.com (distribution), Amazon Ads (pub), IGDB (base de données gaming) et Twitch (communauté) peuvent servir leurs projets.
Point intéressant souligné par AWS, Amazon Nova Canvas, son modèle de génération d'images en haute qualité, a servi à créer les visuels préparatoires de l'île. Mais la construction technique de l'île dans Fortnite a été réalisée entièrement par des humains, sans recours à l'IA générative. Une distinction que l'entreprise tient visiblement à marquer dans son annonce