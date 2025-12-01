C'est une symbole de la passerelle que peut représenter le jeu vidéo, ici Fortnite en l'occurrence, pour les grandes entreprises tech du globe. Amazon Web Services (AWS), la branche cloud du géant du e-commerce, vient de dévoiler aujourd'hui un partenariat surprenant avec le jeu qu'elle héberge. Du 2 au 4 décembre, les cinq conférences principales de son grand raout annuel re:Invent, qui rassemble des dizaines de milliers de membres de la communauté cloud mondiale à Las Vegas, seront retransmises en direct dans le battle royale.