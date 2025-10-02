Et pour se faire une place dans les foyers, Amazon entend bien affiner sa formule, avec une nouvelle mouture qui combinera des jeux à tendance multijoueur, à de grands blockbusters vidéoludiques, afin de transformer chaque soirée à la maison en véritable rendez-vous ludique à partager avec famille et amis.

Pour l'occasion, Amazon Luna accueillera un nouveau hub baptisé GameNight, qui proposera une sélection de jeux accessibles et amusants, comme Angry Birds, Flappy Golf Party ou Exploding Kittens, mais aussi des créations « made in Amazon », avec notamment un jeu basé sur le rappeur Snoop Dogg.