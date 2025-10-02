Alors que Microsoft vient de communiquer sur une profonde refonte de son Xbox Game Pass, avec des changements concernant le cloud gaming maison, c'est au tour d'Amazon de relancer son service Amazon Luna, avec une version « toute neuve » à venir d'ici la fin de l'année.
Parce qu'il n'y a pas que le cloud gaming Xbox dans la vie, le service Amazon Luna permet lui aussi de profiter de divers jeux vidéo en transitant par la magie du cloud gaming. Et si Luna a bien du mal à se faire une place dans le coeur des joueurs, Amazon compte bien donner une seconde vie à son offre, qui va rester incluse dans l'abonnement Amazon Prime.
Une nouvelle formule pour Amazon Luna
En 2022, Amazon franchissait une nouvelle étape avec le lancement de Luna, son service de cloud gaming. Cette plateforme permet aux joueurs de profiter d’un large catalogue de titres sans avoir besoin d’une console ou d’un PC surpuissant. L’idée est simple : rendre le jeu vidéo accessible partout, instantanément, grâce à la puissance du cloud.
Et pour se faire une place dans les foyers, Amazon entend bien affiner sa formule, avec une nouvelle mouture qui combinera des jeux à tendance multijoueur, à de grands blockbusters vidéoludiques, afin de transformer chaque soirée à la maison en véritable rendez-vous ludique à partager avec famille et amis.
Pour l'occasion, Amazon Luna accueillera un nouveau hub baptisé GameNight, qui proposera une sélection de jeux accessibles et amusants, comme Angry Birds, Flappy Golf Party ou Exploding Kittens, mais aussi des créations « made in Amazon », avec notamment un jeu basé sur le rappeur Snoop Dogg.
Et cela, sans la moindre répercussion sur le tarif, puisque Amazon Luna reste inclus dans l'offre Prime, au même titre que Prime Video et Prime Music.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Amazon veut faire de vos soirées des rendez-vous ludiques à partager
Pas besoin de manette, puisqu'avec les jeux GameNight, c'est le smartphone qui se transforme en contrôleur pour des expériences conçues autour de l’écran du salon. En quelques secondes seulement, chacun peut rejoindre la partie, puisqu'il suffit de scanner un QR code pour plonger directement dans l’action.
Pour Amazon, l'objectif est de s'éloigner du côté onéreux (et parfois isolant) du jeu vidéo standard, pour mettre l'accent sur une activité vidéoludique simple d'accès, à même de rassembler amis et familles devant l'écran pour une expérience « tout simplement fun ».
Au total, la nouvelle formule Amazon Luna devrait héberger une cinquantaine de titres à tendance familiale, accessibles en quelques clics via le cloud.
Elle permettra également d'accéder à des AAA tels que Hogwarts Legacy, Top Spin 2K25, Indiana Jones ou, encore, Moto GP 25, tandis que les joueurs plus exigeants pourront opter pour Luna Premium, afin d'accéder à un catalogue de jeux encore plus étoffé.