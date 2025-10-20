Amazon Web Services a identifié la source de la panne majeure qui paralyse ou a paralysé depuis ce lundi matin des dizaines de sites et applications populaires. Il fut pendant longtemps impossible de lancer une partie de Fortnite, d'envoyer un snap ou de créer un visuel sur Canva, qui était tout simplement inaccessible. En cause, un dysfonctionnement majeur dans les data centers d'Amazon en Virginie. Plusieurs heures plus tard, le géant du cloud a donné plus d'explications et commence à redresser la barre.