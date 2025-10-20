Amazon a confirmé depuis son tableau de bord officiel qu'un incident est en cours. Deux services AWS sont notamment touchés, à savoir Amazon DynamoDB et Amazon Elastic Compute Cloud. Le message d'alerte fait état de taux d'erreur élevés et de latences anormales. Les équipes techniques enquêtent activement et ont annoncé une prochaine mise à jour de leur avancée. « Nous travaillons activement à atténuer le problème et à en comprendre la cause profonde », écrivent-elles à 9h51.