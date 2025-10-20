Une panne importante frappe Amazon Web Services ce lundi matin sur sa région américaine, perturbant de nombreux services populaires, jusqu'en France. Snapchat, Fortnite, Canva, Perplexity ou Signal figurent parmi les plateformes ou jeux touchés.
Le réveil est difficile pour certains. Depuis minuit, heure de Californie, et début de matinée ici en France, Amazon Web Services (AWS) connaît des dysfonctionnements sérieux dans sa région US-EAST-1, située dans l'État de Virginie, aux États-Unis. La défaillance technique provoque un effet domino sur de nombreuses plateformes qui s'appuient sur cette infrastructure. Downdetector enregistre notamment un afflux massif de signalements sur plusieurs dizaines de services.
DynamoDB et EC2 d'AWS impactés par la panne
Amazon a confirmé depuis son tableau de bord officiel qu'un incident est en cours. Deux services AWS sont notamment touchés, à savoir Amazon DynamoDB et Amazon Elastic Compute Cloud. Le message d'alerte fait état de taux d'erreur élevés et de latences anormales. Les équipes techniques enquêtent activement et ont annoncé une prochaine mise à jour de leur avancée. « Nous travaillons activement à atténuer le problème et à en comprendre la cause profonde », écrivent-elles à 9h51.
Les répercussions se font sentir sur de nombreux sites qui utilisent les services AWS. Le site collaboratif Canva est par exemple inaccessible, et des soucis ont été remontés par les utilisateurs de Snapchat, de Fortnite, de Roblox, de Signal, de Perplexity et de la messagerie chiffrée Signal.
Même Duolingo, la célèbre plateforme d'apprentissage linguistique, voit ses utilisateurs signaler des problèmes d'accès. Pour le moment, aucun calendrier de rétablissement n'a été communiqué. Les utilisateurs devront patienter en attendant qu'Amazon parvienne à stabiliser son infrastructure