Comment mesurer l'impact réel d'un défenseur ? Comment évaluer objectivement la difficulté d'un tir ? Ces questions hantent les analystes, les experts et les fans les plus assidus depuis des décennies. AWS est enfin prêt à apporter des réponses concrètes. Sa technologie, largement éprouvée déjà en F1 notamment, suivra tout au long de la saison, qui démarre dans la nuit de mardi à mercredi, pas moins de 29 points de données par joueur. Elle analysera chaque mouvement grâce au machine learning pour contextualiser l'action et générer des insights en temps réel pendant les matchs.