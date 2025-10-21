Alors qu'Amazon est l'un des diffuseurs de la NBA cette saison, sa division cloud, Amazon Web Services, va l'aider à franchir un nouveau cap technologique, avec des statistiques révolutionnaires pour le basket.
AWS et la NBA donnent vie cette année à un partenariat technologique que l'on peut qualifier de majeur. L'intelligence artificielle, le machine learning et les statistiques vont aider à dépoussiérer la ligue américaine et ses parquets, et ce sont les fans qui devraient être ravis. Avec sa plateforme « NBA Inside the Game », Amazon Web Services va transformer des milliards de données en expériences interactives qui vont aider à redéfinir la façon dont le basket est joué, regardé et compris partout dans le monde.
Des statistiques avancées qui révèlent l'invisible sur le parquet NBA
Comment mesurer l'impact réel d'un défenseur ? Comment évaluer objectivement la difficulté d'un tir ? Ces questions hantent les analystes, les experts et les fans les plus assidus depuis des décennies. AWS est enfin prêt à apporter des réponses concrètes. Sa technologie, largement éprouvée déjà en F1 notamment, suivra tout au long de la saison, qui démarre dans la nuit de mardi à mercredi, pas moins de 29 points de données par joueur. Elle analysera chaque mouvement grâce au machine learning pour contextualiser l'action et générer des insights en temps réel pendant les matchs.
Trois nouvelles statistiques font leur entrée cette saison. Vous remarquerez peut-être la Defensive Box Score, qui révèle enfin qui défend sur qui en temps réel, en comptabilisant la pression exercée sur le porteur de balle, les prises à deux et les changements défensifs. L'Expected Field Goal % (xFG%) mesure la vraie difficulté d'un tir en analysant l'angle de tir, la distance du défenseur et le positionnement de tous les joueurs. Fini donc les pourcentages trompeurs.
La statistique Gravity mesure un phénomène invisible, celui de l'influence d'un joueur qui n'a même pas le ballon. Certaines stars attirent tellement l'attention défensive que leurs adversaires se rapprochent d'eux par réflexe, ce qui crée de l'espace pour leurs coéquipiers. Le système d'AWS analyse 60 fois par seconde cette attention défensive pour la quantifier précisément. L'impact invisible devient alors mesurable.
Play Finder, ou quand l'IA devient encyclopédie tactique vivante
Et si on vous disait que la NBA et AWS ont mis au point un vrai moteur de recherche pour actions de basket ? Si, par exemple, vous recherchez un joueur qui a réalisé un dunk spectaculaire, l'outil Play Finder est capable de dégoter toutes les actions similaires à travers des milliers de matchs.
La bibliothèque tactique interactive, basée sur Amazon Bedrock et SageMaker, analyse et comprend les mouvements des joueurs pour retrouver des schémas comparables. Les commentateurs obtiennent en direct un contexte historique immédiat et peuvent faire de chaque retransmission une masterclass stratégique accessible à tous.
Ce partenariat s'inscrit dans une lignée prestigieuse. AWS a déjà révolutionné l'expérience fan avec les Next Gen Stats de la NFL, les F1 Insights en Formule 1 ou les Bundesliga Match Facts en football allemand. L'application NBA, NBA.com et League Pass fonctionneront désormais sur l'infrastructure AWS, pour diffuser ces innovations auprès des fans du monde entier.
Cette saison, Amazon diffusera 86 matchs de saison régulière en France, outre le play-in, la moitié des play-offs et même une finale de conférence, et ce pour les onze prochaines années, un contrat XXL. Prime Video accueillera même, six fois au cours de ces onze prochaines saisons, les finales NBA. Et tout ça, jusqu'à preuve du contraire, sans surcoût pour les abonnés Prime.