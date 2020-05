Stadia supporte désormais le 1440p et offre The Elder Scrolls Online (avec cross-play !)

La résolution 1440p est désormais prise en charge nativement, et le MMORPG The Elder Scrolls Online s’offre aux abonnés Stadia Pro à partir du 16 juin.

Lancé depuis un peu plus de six mois, Stadia continue d’ajouter des cordes à son arc. Aujourd’hui, le service de Cloud gaming de Google se montre plus flexible en termes de résolution .

De l’histoire ancienne ! La dernière mise à jour du service de Cloud gaming permet désormais de reconnaître la résolution 1440p et de servir un flux correspondant aux écrans compatibles. Attention : Google annonce que pour en profiter, les joueurs doivent remplir les mêmes conditions que pour récupérer un flux 4K. Autrement dit : une connexion Internet de 35 Mb/s au moins.

Stadia se targue de proposer à ses abonnés une résolution 4K à 60 images par seconde. Mais quid des joueurs équipés d’un écran (ou plutôt moniteur) 1440p ? Via un navigateur Chrome , ceux-là récupéraient jusqu’à présent un flux 1080p qui, fatalement, ne rendait pas justice aux graphismes de certains jeux.

The Elder Scrolls Online offert aux abonnés Stadia Pro

Pour compléter son annonce, Stadia lève le voile sur l’un des deux titres qui seront offerts à ses abonnés Stadia Pro en juin : The Elder Scrolls Online.

Disponible sans surcoût pour les abonnés dès le 16 juin, TESO s’accompagnera de l’extension Morrowind et promet ainsi d’innombrables heures de jeux à ses adeptes.

Petit bonus : le MMORPG de Zenimax est compatible avec le cross-play et la cross-progression sur PC. En d’autres termes, vous pouvez non seulement rejoindre vos amis sur PC, mais aussi récupérer vos personnages et votre progression si vous aviez déjà un compte sur le titre.

Côté boutique, Google annonce que Jotun: Valhalla Edition et Sundered: Eldritch Edition, les deux jeux d’action-aventure à succès de Thunder Lotus Games, sont d’ores et déjà disponibles à l’achat pour 14,99€ et 19,99€.