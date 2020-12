Un nouvel arrivant dans le "cimetière Google" : le service Cloud Print ferme ses portes

Depuis 2006, le géant Google a mis un terme à un peu moins de 200 produits et services, qui jonchent le cimetière virtuel de l'entreprise. En cette fin d'année 2020, c'est le service d'impression à distance Google Cloud Print qui tire sa révérence. Rappelons que Google avait déjà officialisé sa décision en fin d'année dernière.

Sur la page de support officielle, Google explique : « À compter du 1er janvier 2021, Google Cloud Print ne sera plus disponible. Il ne sera plus possible d'imprimer des documents via Google Cloud Print, quel que soit le système d'exploitation utilisé ».