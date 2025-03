Apple souhaite créer davantage de cohérence entre ses différentes plateformes. Selon les informations de Bloomberg, la nouvelle interface s'inspirera de l'esthétique de visionOS, le système d'exploitation du casque Vision Pro qui se caractérise par ses rondeurs, sa translucidité et ses effets de relief.

Cette harmonisation visuelle touchera l'ensemble des éléments d'interface : icônes, menus, fenêtres et boutons système. L'objectif est de rendre l'expérience plus fluide et intuitive pour les utilisateurs qui naviguent entre différents appareils de l'écosystème Apple.