Apple pourrait enfin donner un coup de frais à son système mobile avec iOS 18

Le look de l’OS mobile n’a en effet pas vraiment bougé depuis presque 10 ans. En 2013, Apple faisait ses adieux au skeuomorphisme (tendance esthétique qui réplique les codes de design d’un objet physique sur une interface numérique) pour un look plus léché et plus moderne. Mais depuis, si Apple a fait évoluer son interface à la marge pour la maintenir au goût du jour, l’esthétique générale de l’OS est restée la même depuis plus de 10 ans.