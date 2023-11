Apple met en pause le développement d’iOS 18 pour se concentrer sur la correction de bugs

Changement de stratégie chez la pomme. Alors que Apple vient tout juste de sortir une palanquée de nouveautés logicielles sur iPhone, iPad et Mac, l’heure n’est pas à la fête. Comme nous l’apprend le journaliste Mark Gurman chez Bloomberg, l’entreprise a mis en pause le développement des prochaines versions de macOS, d’iOS et de watchOS pour basculer en mode correction de bugs et autres instabilités sur les versions actuelles des systèmes.