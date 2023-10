iOS 17.1 : découvrez toutes les nouveautés qui arrivent bientôt sur votre iPhone

iOS 17.1 va apporter une nouvelle option permettant de terminer le transfert via le web, si les deux iPhone se retrouvent éloignés durant l'envoi des fichiers. Ces derniers seront automatiquement basculés vers les serveurs iCloud d'Apple, et envoyés sur l'iPhone de la personne à qui vous souhaitez les partager, via Internet, en utilisant les données incluses dans votre forfait mobile. L'option est activée par défaut dans les options AirDrop, et vous pouvez la mettre hors service, notamment si votre enveloppe data est limitée.