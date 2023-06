iPadOS 17 se met aux widgets

iPadOS 17 rend les messages plus amusants et plus expressifs sur votre iPad. Vous pouvez envoyer des autocollants personnalisés avec votre Memoji ou Animoji, qui reflètent votre humeur ou votre personnalité. Vous pouvez aussi laisser des messages audio ou vidéo via FaceTime, qui seront transcrits automatiquement et qui pourront être consultés par vos contacts quand ils le souhaitent.