iOS 14 : à quelle heure pourrons-nous mettre à jour nos iPhone, et faut-il le faire immédiatement ?

Apple a pour coutume de libérer les dernières versions de ses OS à 10h00, heure de la côte ouest-américaine. Par conséquent, vous pourrez mettre à jour vos iDevices à partir de 19h00, heure française… À l’exception de vos MacBook !

En effet, macOS 11.0 reste pour sa part en version bêta et sortira officiellement au cours de l’automne, probablement à l'occasion d’un nouvel événement qui sera dédié aux nouveaux ordinateurs tournant sous Apple Silicon — les déclinaisons ARM concoctées en interne pour faire de l’ombre à Intel.

Du reste, vous connaissez la chanson. Sur votre appareil, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour demander le dernier système d'exploitation. Précisons qu'iOS 14 sera accessible aux mêmes iPhone que iOS 13, à savoir l'iPhone 6S / SE (original) et ultérieur. iPadOS 14 pourra être installé sur toutes les tablettes jusqu'à l'iPad Air 2. watchOS, enfin, est compatible avec les Apple Watch Series 3, 4, 5 et, fatalement, Series 6 et SE.