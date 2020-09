Les développeurs sont furieux de la sortie surprise d'iOS 14

« Les développeurs ont moins de 24 heures pour terminer la confection de leur nouvelle application, la soumettre via la nouvelle version Xcode qui pourrait prendre un certain temps, et prier pour qu'elle passe en revue sur l'App Store, le tout dans un délai qui semble presque impossible », a expliqué un développeur nommé Shihab à Mashable. Il semblerait par ailleurs qu’il y ait des problèmes pour se connecter à l’App Store Connect et soumettre une application au service de vérification d’Apple…