iOS 17 : installation, nouveautés, iPhone compatibles... On vous explique tout !

L'application Téléphone a été repensée avec de nouvelles affiches de contact. Les boutons d'options en cours d'appel ont également été repositionnés. Le mode Veille permet d'afficher des informations utiles comme l'heure, le programme de la journée, ou même des photos aléatoires lorsque le téléphone est en charge.

Le tiroir d'applications dans Messages a été revu, avec un bouton « + » pour une meilleure navigation. Apple Plans propose désormais des cartes hors ligne, et une nouvelle fonctionnalité Check In a été ajoutée pour prévenir vos contacts lorsque vous arrivez à destination. iOS 17 introduit également une fonctionnalité qui supprime automatiquement les messages et les e-mails contenant des codes de vérification par SMS, évitant ainsi de polluer vos boîtes de réception. Vous pouvez également créer des autocollants à partir de vos photos.