iPhone : avant les vacances, quelques astuces pour bien sauvegarder les données de son téléphone

Nous sommes à quelques semaines des grands départs de vacances et notre smartphone sera indispensable pour payer en ligne, découvrir les meilleurs restaurants ou lieux touristiques une fois arrivés à bon port, et bien entendu prendre des photos et vidéos durant le séjour. Toutefois, il peut arriver pour une raison ou une autre qu'un gros problème surgisse, bloque votre smartphone et vous fasse perdre l'intégralité de vos données.

C'est là que la sauvegarde entre en jeu. L'iPhone d'Apple vous permet de conserver une copie de l'ensemble de vos données personnelles, que ce soit dans le cloud si vous possédez un compte iCloud, mais aussi sur votre ordinateur pour tous ceux préférant une copie de secours en local sur le disque dur de votre ordinateur.

Le processus de sauvegarde d'Apple vous permet de conserver une copie de vos messages, vos contacts, mais aussi vos photos et vidéos, vos applications et les données les plus sensibles comme vos données de santé, bancaires ou vos mots de passe. Ces dernières sont chiffrées lors de la sauvegarde pour préserver votre confidentialité.

Pour éviter une grosse galère lors de vos vacances bien méritées, voici les quelques étapes à accomplir pour sauvegarder automatiquement ou manuellement le contenu de votre iPhone avant de partir au soleil.