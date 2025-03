Il est important de souligner que cette maquette n'est qu'une interprétation créative basée sur les rumeurs actuelles, et non un aperçu officiel du futur iOS 19. Les experts ne s'accordent d'ailleurs pas sur l'ampleur réelle des changements à venir. D'un côté, Jon Prosser a présenté des maquettes suggérant principalement des modifications esthétiques inspirées de visionOS. De l'autre, Mark Gurman de Bloomberg affirme que les images actuellement en circulation « ne sont pas représentatives » de ce que nous verrons à la WWDC. Selon lui, les véritables changements seraient plus profonds et substantiels.