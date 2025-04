Le Samsung Galaxy S25 FE, grâce à son positionnement tarifaire, se destine avant tout au grand public qui ne cherche pas forcément le top du top de la technologie, mais un bon téléphone à prix contenu. La marque pourra jouer sur d'autres leviers pour convaincre les consommateurs, comme l'intégration de l'intelligence artificielle avec Galaxy AI, l'autonomie ou encore la qualité photo, des critères qui leur parlent davantage que la fréquence du processeur ou les scores dans les différents benchmarks.

L'Exynos 2400e pourrait également être utilisé sur un possible Samsung Galaxy Z Flip FE, un smartphone pliant plus abordable qui permettrait, si les rumeurs se confirment, de démocratiser le format pliable à un public plus large et plus jeune. Ce dernier pourrait être annoncé dès cet été, tandis que le Samsung Galaxy S25 FE attendrait la rentrée 2025 pour être révélé au grand public.