Realme dévoile les caractéristiques de son futur X50 Pro 5G

Le Realme X50. © Realme

Les caractéristiques du X50 Pro 5G. © Realme

Realme sera présent au MWC

Via : Android Authority

Dans ce qui peut être attribué à un hasard du calendrier, le trublion Realme publie les caractéristiques de son futur X50 Pro 5G le jour où Xiaomi date la conférence dédiée à son Mi 10 C'est via une simple capture d'écran du menu «» de son futur téléphone que Realme a publié, sur Weibo, les caractéristiques de son X50 Pro 5G. Sans grande surprise, on retrouvera dans le flagship le Snapdragon 865, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L'appareil tournera sous Android 10, et se dotera de deux emplacements de carte SIM.Un appareilsusceptible de concurrencer frontalement le Mi 10 de Xiaomi donc, même si certains points restent à éclaircir — notamment au niveau de l'écran.Autant de zones d'ombres, que Realme promet de dissiper à la fin du mois lors du Mobile World Congress de Barcelone. Un événement majeur, auquel d'innombrables marques ont déjà fait défection pour cause d'épidémie de coronavirus.