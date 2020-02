Motorola Razr, Samsung Galaxy Fold ou Z Flip : quel design vous semble le plus prometteur ?

© Samsung

Pour vous, ça sera plutôt Galaxy Z Flip, Motorola RAZR ou Fold ?

La technologie des écrans pliables intégrée aux smartphones est extrêmement jeune et les constructeurs cherchent encore la meilleure formule, celle qui convaincra les consommateurs de l'intérêt d'une telle fonctionnalité, en répondant véritablement à un usage.Le Galaxy Z Flip est doté d'un écran en verre et non en plastique comme l'est le Fold. Il peut adopter trois positions : totalement déplié, totalement replié (avec un écran secondaire affichant des informations) et plié à 90°, ce qui lui permet d'être posé en toute sécurité sur une surface plane. Déplié, le deuxième écran sert d'aperçu pour la prise de photo avec le capteur photo arrière.Le Z Flip vient concurrencer le Motorola RAZR , qui reprend aussi ce système de charnière horizontale pour refermer le mobile à la manière de nos vieux téléphones à clapet. On retrouve également ce second écran pour afficher des données (heure, notifications...) quand il est replié. Contrairement au Z Flip, le RAZR embarque un énorme menton sur sa partie inférieure.Le Galaxy Fold , lui, est très différent des deux autres modèles. Il se plie via une charnière disposée à la verticale et l'objectif de l'appareil est très différent : il s'agit ici de passer d'un format smartphone à un format tablette grâce à un seul appareil et sans accessoire.Personnellement, le form factor du Galaxy Fold est celui qui me convainc plus. Le fait de pouvoir agrandir la surface de l'écran tout en pouvant ranger le smartphone dans la poche semble prometteur. Si les constructeurs parviennent à améliorer le concept et à baisser les prix, je me vois bien acheter un tel mobile dans les années qui viennent.