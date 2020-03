Les Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max officialisés en Inde

© Redmi

Redmi Note 9 Pro : un smartphone qui suit la tendance

Le Redmi Note 9 Pro Max à peine plus alléchant que son petit frère

Comme nous le supposions à la lecture des premières specs du Redmi 9 Pro , Redmi cachait bien dans sa manche un modèle légèrement supérieur, à même de faire craquer les amateurs d'appareils plus capables en photographie.La nouvelle cuvée des usines Redmi ne bouleverse pas les habitudes. Chaque année, la filiale de Xiaomi nous a habitués à une gamme de smartphones aux performances honorables, enrobées dans des téléphones aux courbes actuelles.C'est tout logiquement que ce Redmi Note 9 Pro se dote d'un écran LCD IPS de 6,67 pouces au ratio 20:9, poinçonné en son centre pour y loger un appareil photo 16 mégapixels. Affichant du 2400 x 1080 pixels, l'écran est calibré pour du 60 Hz. Le capteur d'empreintes digitales est pour sa part relégué sur la tranche de l'appareil.Le Note 9 Pro pourra être configuré entre 4 et 6 Go de RAM, et 64 ou 128 Go de stockage interne (UFS 2.1). Côté performances pures, Redmi fait déjà des infidélités à MediaTek, qui animait l'excellent Redmi Note 8 Pro il y a quelques mois. Ici, son successeur repose sur un Snapdragon 720G, que le constructeur promet très costaud en jeux vidéo.La partie photo repose, quant à elle, sur quatre modules distincts : un grand-angle de 48 mégapixels (1/2.25, 1,4 µm, ƒ/1.79), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (1,12 µm, ƒ/2.2), un capteur macro de 5 mégapixels et de profondeur de 2 mégapixels.L'autonomie de l'appareil sera assurée par un accu de 5 020 mAh et il pourra être rechargé à 18 W.Le Redmi Note 9 Pro sera disponible en Inde le 17 mars pour l'équivalent de 155 € HT en 4+64 Go, ou 190 € HT en 6+128 Go.Outre cette drôle de nomenclature qui ne fait qu'allonger artificiellement un patronyme déjà bien long, le Redmi Note 9 Pro Max ne revendique pas franchement sa différence avec le modèle classique.En réalité, seule la partie photo et la rapidité de la recharge évolue. Pour cette dernière, Redmi promet 50 % d'autonomie restaurée en 30 minutes grâce au chargeur 33 W du Note 9 Pro Max.Pour la photo en revanche, on passe d'un capteur principal de 48 mégapixels à 64 mégapixels (1/1.7, 1,6 µm, ƒ/1.89). Plus grand, et produisant donc a priori des images plus détaillées.À l'avant, le capteur à autoportraits voit aussi sa résolution multipliée par deux pour grimper à 32 mégapixels.Le Redmi Note 9 Pro Max sera également disponible le 17 mars en Inde à partir de 180 € HT en 6+64 Go, et jusqu'à 230 € HT en 8+128 Go. La sortie française des deux appareils devrait être officialisée dans les prochains mois.