Redmi lance des batteries externes dotées du "fast charge" dans les deux sens

Deux nouvelles batteries chez Redmi

Multi-recharge

Source : GSMArena

Redmi a présenté deux nouveaux «», des batteries qui intègrent deux sorties USB-A, sans oublier des interfaces microUSB et USB-Type C. Conçues à base de Lithium Polymer, ces batteries externes disposent d'une protection accrue pour éviter la surchauffe et les court-circuits.Elles sont compatibles avec la recharge rapide, le modèle 20 000 mAh étant capable de recharger en 18W, contre 10W pour le modèle 10 000 mAh.En un clic, les batteries signées Redmi peuvent également switcher en «», pour recharger en toute sécurité des appareils plus compacts, comme des écouteurs Bluetooth ou des bracelets connectés par exemple.Les deux modèles seront disponibles à la vente dès la semaine prochaine, avec un prix (en Inde) de 12 dollars pour le modèle 10 000 mAh et 21 dollars pour le modèle 20 000 mAh.