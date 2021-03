OnePlus tease sa OnePlus Watch : boîtier rond et pas de Wear OS

OnePlus mentionne la présence de fonctions basiques pour ce genre d'appareil, comme un compteur de pas ou un cardiofréquencemètre. Un énigmatique et bref clip vidéo semble indiquer que la smartwatch sera résistante à l'eau.

La marque promet déjà un prix attractif pour la OnePlus Watch, nous en saurons plus dans quelques jours. Au rayon des rumeurs, on attend des coloris noir et gris, 4 Go d'espace de stockage interne, un capteur SpO2, une fonction de suivi du sommeil, une version 4G, une recharge rapide et une option permettant d'utiliser la montre comme télécommande pour son téléviseur OnePlus.