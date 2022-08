Nothing phone (1), un smartphone costaud, mais difficile à réparer

PBKReviews est une chaîne YouTube spécialisée dans le désassemblage et les drop tests de smartphones. Malgré les techniques rodées et les outils affûtés des experts de la chaîne, le démontage du Nothing phone (1) se fait dans la douleur. La vitre arrière et l'interface Glyph se retirent assez facilement, mais pour tout le hardware final, le travail se complique.