Nothing Phone (1) : un lancement raté pour certains, de nombreux problèmes à régler

Nothing voulait révolutionner le marché des smartphones avec son phone (1). Sans réinventer la roue, la jeune marque londonienne de Carl Pei a su apporter un certain vent d’air frais. On le constate évidemment à travers l’interface Glyph qui lui donne un air différent des autres, mais permet aussi de changer (un peu) nos habitudes d’utilisation.

Nothing construit encore son image de marque, en s’inspirant assez clairement d’Apple. Le travail des designers ne s’est pas arrêté à la conception du phone (1), dont l’esthétisme est assez indéniable (mais chacun ses goûts). L’emballage du smartphone ou encore la forme du bloc de charge (vendu séparément) ont été étudiés pour proposer quelque chose de différent - et de différenciant - aux utilisateurs.

Enfin, pour ce qui est des caractéristiques techniques, le smartphone s’inscrit parfaitement dans le segment milieu de gamme, en ne faisant pas vraiment mieux que ses concurrents, mais en ne faisant pas moins non plus. Quant à Nothing OS, la surcouche tout en légèreté du constructeur sublime déjà l’expérience Android.