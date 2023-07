Le pliant de OnePlus arrive tout bientôt et on connait enfin son nom !

Dans une poignée de semaines, OnePlus dévoilera enfin son tout premier smartphone pliant. L'annonce devrait en effet avoir lieu dans la première quinzaine du mois d'août, à New York, et nous permettra de découvrir ce que nous réserve l'appareil en matière de design et de fonctionnalités. À l'inverse du Pixel Fold de Google, le pliant du géant chinois devrait logiquement bénéficier d'une sortie à l'international.