OnePlus Fold : le pliant dévoilé avant la rentrée !

D'après les éléments dont nous disposons, le OnePlus Fold devrait être doté d'un écran interne de 8 pouces avec une résolution QHD+ et d'un écran externe FHD+ de 6,5 pouces. Les deux écrans offriraient un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on retrouverait une puce Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 512 Go de stockage UFS 4.0. L'appareil devrait embarquer une batterie de 4 800 mAh avec une recharge filaire de 80 W. Enfin, côté appareil photo, on retrouvera logiquement un capteur principal de 50 mégapixels doté de la technologie OIS, un grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels.