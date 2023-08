Le OnePlus 12 s'annonce comme un véritable monstre de puissance

À quoi pourrait donc ressembler le prochain OnePlus 12 ? Pour ce qui est de l'esthétique, nous avons déjà eu droit à des fuites qui nous ont permis d'observer l'allure de la machine. Aujourd'hui, de nouvelles informations nous permettent de préciser un peu plus ce qu'il y aura dans le ventre de la bête, et ce, grâce à l'habituel leaker Digital Chat Station, dont les informations postées sur Weibo ont été reprises par GSMArena.

Autant le dire tout de suite, le OnePlus 12 se distinguera clairement par des caractéristiques boostées au maximum de ce qu'il est possible aujourd'hui dans le domaine. Il devrait ainsi avoir droit au processeur Snapdragon 8 Gen 3, couplé avec une RAM de… 16 Go (voire de 24 Go pour les modèles les plus chers) ! Sa batterie sera par ailleurs de 5 400 mAh, avec une recharge rapide de 100 watts et une recharge sans fil de 50 watts.