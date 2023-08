Qualcomm trop gourmand ? Le Snapdragon 8 Gen 3 n'équiperait pas tous les mobiles haut de gamme

« Le coût du Snapdragon 8 Gen 3 semble être un peu élevé, et certains constructeurs sont prêts à utiliser [d'autres puces] comme le Snapdragon 8 Gen 2, ou celles rattachées à la plateforme Dimensity », explique ainsi DigitalChatStation, ajoutant que cette décision concernerait toutefois « la version standard » des flagships de certaines marques, et qu'elle serait prise de manière à « limiter les coûts et accroître le rendement » de ces modèles.

On comprend par là que le Snapdragon 8 Gen 3 serait donc privilégié pour les moutures les plus coûteuses des smartphones haut de gamme de 2024 (les versions « Plus », « Pro » ou « Ultra » par exemple…), tandis que les versions un peu plus abordables seraient dotées de puces moins réputées, ou en tout cas légèrement plus datées.