Ce processeur va être dans tous les smartphones de l'année (enfin, ceux pas trop chers)

La mise à jour du chipset mobile Snapdragon 4 témoigne de l'arrivée des smartphones d'entrée de gamme dans une nouvelle génération. Cette plateforme a été conçue avec comme priorités une garantie d'autonomie supérieure et une vitesse de calcul plus rapide. Il sera bien évidemment compatible avec le réseau 5G et pourra améliorer la prise d'images grâce à un meilleur usage de l'IA.