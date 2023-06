Comment Qualcomm veut démocratiser le Bluetooth next gen

Annoncé depuis plus de trois ans, mais pas encore vraiment déployé sur les appareils grand public, le Bluetooth LE Audio et les fonctions qui vont avec devraient connaître une démocratisation plus ou moins rapide dans les quelques années à venir. Parmi les grands acteurs de cette petite révolution, Qualcomm promet quelques solutions intéressantes, notamment sa future plateforme S3 Gen 2 tout juste présentée.