Qualcomm et Bose s'associent, pour un futur tout en Bluetooth LE Audio

L'accent est également mis sur l'optimisation énergétique des nouvelles puces. Nous pouvons ainsi parier que si Bose prend en charge le LC3 (standardisé et obligatoire), il n'intégrera pas son surensemble LC3 Plus ni l'AptX Lossless. Enfin, la plateforme S5 mise sur une amélioration de la latence et sur l'amélioration de la qualité en appel. Bose prépare-t-il des appareils compatibles pour les semaines à venir ? Nous l'espérons. Il serait alors la première (grande) marque à sauter le pas.