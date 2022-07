Une énorme évolution arrive sur vos casques et écouteurs

Certaines de ces nouvelles caractéristiques ont été longuement attendues, notamment la capacité à connecter plusieurs appareils à une seule source audio. Mais surtout, Bluetooth met en avant la nouvelle technologie codec LC3, une transmission audio beaucoup plus efficace. Plus rapide, la transmission s'effectue à un débit plus bas et dans une qualité supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on aura un son de meilleure qualité transmis plus rapidement, donc sans user autant la batterie. La latence est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que le son voyagera par Bluetooth LE presque à la même vitesse que le son normal.

Pourquoi est-ce important ? Si vous regardez la télévision à travers votre appareil auditif (connecté en Bluetooth), alors que d'autres personnes dans la pièce regardent la TV directement (sans appareil auditif), vous recevrez le son au même moment (ou quasiment). LE Audio va donc permettre de développer la connectique des appareils auditifs en Bluetooth, offrant à terme une meilleure intégration des personnes malentendantes.