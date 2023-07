OnePlus 12 : les informations fuitent en pagaille, et ça promet !

Le OnePlus 8 commence à faire parler de lui sur Internet, avec maintenant plusieurs fuites à son actif. On avait déjà pu récemment jeter un œil sur les tout premiers rendus 3D de ce qui sera le flagship de la marque chinoise. Aujourd'hui, ce sont les caractéristiques techniques de cet appareil qui nous sont communiquées par le leaker OnLeaks, en collaboration avec Smartprix.

Le OnePlus 12 devrait ainsi bénéficier d'un écran AMOLED de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Celui-ci utilisera la technologie LTPO, qui permet d'adapter le taux de rafraîchissement à l'état de la batterie. En dessous, le smartphone sera l'un des premiers à embarquer le tout nouveau processeur Snapdragon Gen 3, et aura droit à une RAM de 16 Go et à 256 Go de mémoire.