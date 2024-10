Le changement ici par rapport à ce qui est habituellement fait chez les autres opérateurs, c'est que la réparation se fait en boutique, ce qui permet un gain de temps appréciable par rapport aux délais habituels, qui vont de plusieurs heures à plusieurs jours.

Surtout, cette initiative s'inscrit dans une volonté écologique, notamment portée par les pouvoirs publics, de recycler les appareils électroniques plutôt que de pousser les propriétaires à racheter du neuf. En moyenne, la durée de vie d'un smartphone en France est d'environ 2 ans et demi. « Conserver son smartphone deux ans supplémentaires permet de diviser par deux son empreinte carbone » pointe la déléguée régionale SFR pour la région PACA, Isabelle Simon.

À l'heure actuelle, SFR garantit que 90% des appareils pourront être réparés dans le délai d'une heure. Et à terme, selon la réussite ou non de l'offre, elle pourra être déployée plus largement à travers les 600 boutiques du pays.