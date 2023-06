Enfin ! Samsung va vous permettre de réparer correctement votre smartphone seul

Votre téléphone Samsung a subi un léger dommage, comme un écran brisé ? Eh bien, avec le programme de réparation autonome de la marque, vous allez bientôt pouvoir le remplacer seul ! Lancé en 2022 aux États-Unis et rendu disponible en Corée du Sud le mois dernier, il va être déployé dans plusieurs pays européens. La Pologne, la Suède, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France font partie des marchés sélectionnés.

Mais, si n'importe quel possesseur de téléphone Samsung va pouvoir bénéficier de l'opportunité, il est à noter que pour le moment, seuls les propriétaires des téléphones les plus récents sont concernés. Ainsi, si vous possédez un appareil de la gamme Samsung Galaxy S22, ou bien des générations S21 et S20, vous pouvez avoir des raisons de vous réjouir. Les ordinateurs portables Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360 sont par ailleurs inclus.