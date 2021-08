Changer l'écran de votre smartphone pliable vous coûtera très cher

En toute logique, l'écran le plus cher à réparer chez Samsung est celui du Galaxy Z Fold 3. La diagonale est la plus grande de leur gamme et la technologie coûte cher. Selon The Verge, qui a sondé Samsung à ce propos, faire réparer l'écran du Z Fold 3 coûterait à l'utilisateur ou utilisatrice la coquette somme de 479 $. En ce qui concerne le Galaxy Z Flip 3, qui a un écran plus petit et plus en longueur, la somme demandée sera de 369 $. En bref, il faudra dépenser le prix d'un smartphone de gamme moyenne si vous venez à casser l'écran d'un Fold 3 ou d'un Flip 3.