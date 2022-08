Les Samsung Galaxy S22 vont bientôt recevoir une mise à jour majeure de leur appareil photo

Dans un premier temps, la mise à jour signée Samsung va permettre aux Galaxy S22 de capturer des hyperlapses via le téléobjectif 3x. Une fonction Astro Hyperlapse est également en développement et sera disponible prochainement. À cela vient s'ajouter une optimisation du Scan QR, avec notamment une aire élargie, mais aussi un processus qui promet d'être nettement plus véloce.