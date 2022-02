Samsung va déployer son application Expert Raw sur davantage de smartphones Galaxy

Sur son forum officiel, Samsung indique que les nouveaux smartphones qui pourront accueillir son application pensée pour les passionnés de photo seront détaillés un peu avant son lancement le 25 février prochain. On peut néanmoins supposer qu’il s’agira de smartphones haut de gamme avec de très bons capteurs photo, comme le reste de la gamme Galaxy 22 ou encore le Galaxy S21 Plus . L’application Expert RAW permet, entre autres, une gestion plus approfondie des réglages comme la balance des blancs, la vitesse d’obturation, l’exposition ainsi que la possibilité d’enregistrer chaque cliché à la fois au format RAW et JPEG.