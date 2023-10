Cette bonne nouvelle pour ceux qui ont un écran de smartphone un peu trop fragile...

À partir du 1er janvier 2024, faire réparer son écran cassé de smartphone donnera droit à une aide financière, a déclaré le ministre. Cette initiative vise à inciter les utilisateurs à faire réparer leur appareil mobile plutôt que d'en acheter un neuf, afin de réduire l'impact de l'industrie électronique sur l'environnement.

Un bonus réparation a déjà été lancé en décembre 2022 pour favoriser la réparation de nombreux produits électroniques et électroménagers. Elle avait même augmenté dans le courant de l'année 2023. Si les smartphones font bien partie du programme, il existe actuellement une exception. En effet, la réparation des écrans de smartphone n'entre pas dans le dispositif. Le gouvernement estimait qu'il s'agit plutôt d'une négligence du consommateur, et non d'une panne à laquelle il ne peut rien.

La situation va donc évoluer dans quelques mois. Christophe Béchu précise que « le montant précis [de l'aide, ndlr] fait encore l’objet d’arbitrages ». La réparation d'un mobile, hors écran cassé, octroie aujourd'hui une aide de 25 euros. L'année prochaine, le bonus augmentera d'au moins 5 euros pour tous les appareils autorisés.