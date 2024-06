Orange et BNP Paribas, une alliance exclusive pour aider les Français à financer plus facilement leur smartphone

Loposo

Samsung a15 ou Xiaomi 13c, font très bien ce qu on attend d un smartphone sauf la caméra en très basse lumières et des ralentits a haut niveau d image.

Ça coûte 150a 200€

Perso jamais mis plus que 200€ dans un smartphone et ils me font 4-5 ans

Et si besoin d un smartphone on trouve un pote qui en a un vieux dans un tiroir et des telephone a 50€

Les crédits sont principalement pour vendres aux gens du matos qu il n’ont pas forcément besoin sauf un sentiment d avoir le matos des très riches