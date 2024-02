L'opération séduction de BNP Paribas et Hello Bank, prêts à tous les efforts pour séduire les clients d'Orange Bank

En ce qui concerne les prochains mois, Orange va investir 140 millions d'euros pour accompagner le départ ou reclassement de ses 670 salariés, les premiers départs étant prévus en mai. Du côté d'Hello Bank, on se concentre sur le développement d'un panel de services bancaires et de produits plus étendu que celui d'Orange Bank. Et ses offres sont plus compétitives, comme le pack Premium, avec une carte Visa Premier proposée à 5 mois/mois, contre 7,99 euros chez Orange Bank. Hello Bank, qui espère atteindre le million de clients grâce à cette opération, pourrait bien devenir le dauphin de BoursoBank (6 millions de clients) sur le marché de la banque en ligne.