Orange Bank, cette fois, c'est fini. BNP Paribas sur le coup ? "Notre priorité sera..."

Pour Orange, il ne s'agit pas d'une mauvaise nouvelle, sa banque était devenue un poids de plus en plus lourd à porter en comparaison de ses offres mobiles, et il est certain que Christel Heydemann ne prendra pas cette cession comme une défaite personnelle. Il y a deux ans, Orange cherchait déjà un repreneur. Les clients sont, nous le disions, à l'abri et devraient pour beaucoup être invités, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, à basculer sur Hello bank!, banque en ligne de BNP Paribas.