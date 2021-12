ING abandonne sa branche banque en ligne en France

Le secteur de la banque en ligne souffre de façon mécanique et presque naturelle, depuis sa naissance. La banque néerlandaise ING en a eu assez de payer les pots cassés et a finalement annoncé, ce mardi, son retrait du marché de la banque en ligne en France. L'entreprise était en réflexion depuis le mois de juin sur cette éventualité, désormais réalité. Des centaines d'emplois vont être supprimés, et trois repreneurs, parmi lesquels Boursorama , seul acteur en ligne légèrement bénéficiaire, sont candidats à la reprise de son portefeuille. Voyons tout cela.