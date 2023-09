Boursorama Banque change de nom et s'appellera désormais...

Selon Boursorama BoursoBank, cette nouvelle appellation va notamment permettre à la société (dont le capital est détenu par la Société Générale) de s'adresser à une cible de plus en plus large et de parler au plus grand nombre.

Cette nouvelle appellation reste également fidèle à la marque d'origine, la banque indiquant par ailleurs : « Tous nos clients et nos parties prenantes nous appellent déjà comme ça, Bourso. »