Orange Bank : finalement, un fond américain pourrait la sauver !

Depuis, selon le communiqué livré par l'entreprise, « la direction d'Orange Bank étudie cette offre avec la plus grande attention et examine tout particulièrement la robustesse du plan de reprise et de financement, ainsi que les garanties en matière de maintien de l'emploi. »

Le Comité social et économique demande de son côté à la direction de bien examiner l'offre, et de ne pas hésiter à refuser si toutes les garanties pour les salariés n'étaient pas rassemblées. Le cas échéant, « le CSE demande à la direction générale d’engager des négociations loyales et sérieuses avec Ripplewood pour obtenir des garanties pour la pérennité de l'activité et des emplois. »