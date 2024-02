Orange enrichit son assurance mobile avec BNP Paribas, pour mieux couvrir les pannes et problèmes de batterie

Depuis le 1er février 2024, l'assurance mobile d'Orange, qui peut aller de 1,99 à 20,99 euros par mois selon le smartphone que vous décidez de protéger, propose deux nouvelles garanties : la panne, et la batterie. Ces dernières viennent s'ajouter aux protections contre le vol, la casse et l'oxydation, jusqu'ici couverts. Les clients qui font le choix d'assurer un iPhone peuvent désormais bénéficier d'une enveloppe de 50 Go iCloud+ offerte. Voilà une initiative au service de la prolongation de la durée de vie des téléphones portables.